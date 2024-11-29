Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? - Son Dakika
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Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah-beyazlı takımda ilk aday Sergen Yalçın. Peki, Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

29.11.2024 00:32  Güncelleme: 00:35
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Geleceği merak konusu olan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlıların ne kadar tazminat ödeyeceği merak edildi. Peki, Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

GİOVANNİ VAN BRONCKHORST TAZMİNATI NE KADAR?

Sezon başında Van Bronckhorst'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta KAP'a yapan açıklamada genç çalıştırıcının maaş kısmı boş bırakılmıştı.

Hollandalı teknik direktörü kimi kaynaklara göre 1.4 milyon Euro kimi kaynaklara göre ise 1.7 milyon Euro kazanıyor. Yolların ayrılması durumunda Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a bu iki rakamdan en az birini ödemek zorunda.

ALİ ECE TAZMİNATIN 7 MİLYON EURO OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Futbol yorumcusu Ali Ece; Van Bronckhorst'un tazminatının 7 milyon Euro olduğunu iddiaETTİ.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU İDDİASI: 2,5 MİLYON EURO

bir başka iddia da muhabir Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı 2.5 milyon euro. Sözleşmeye göre; Peşin ödeme de yok." ifadelerini kullandı.

Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?

Giovanni Van Bronckhorst, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar? - Son Dakika

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