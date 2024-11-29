Geleceği merak konusu olan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'la yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlıların ne kadar tazminat ödeyeceği merak edildi. Peki, Giovanni van Bronckhorst tazminatı ne kadar?
Sezon başında Van Bronckhorst'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Beşiktaş'ta KAP'a yapan açıklamada genç çalıştırıcının maaş kısmı boş bırakılmıştı.
Hollandalı teknik direktörü kimi kaynaklara göre 1.4 milyon Euro kimi kaynaklara göre ise 1.7 milyon Euro kazanıyor. Yolların ayrılması durumunda Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a bu iki rakamdan en az birini ödemek zorunda.
Futbol yorumcusu Ali Ece; Van Bronckhorst'un tazminatının 7 milyon Euro olduğunu iddiaETTİ.
bir başka iddia da muhabir Yağız Sabuncuoğlu'ndan geldi. Sabuncoğlu; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Giovanni van Bronckhorst'un tazminatı 2.5 milyon euro. Sözleşmeye göre; Peşin ödeme de yok." ifadelerini kullandı.
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