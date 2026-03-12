Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor - Son Dakika
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor

Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
12.03.2026 09:59
Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor
Japonya'da bir mağazada elinde valiz taşıyan bir adamın valizinin altından kan aktığını fark eden Türk vatandaşı bir kadın, olayı cep telefonuyla kaydetti. Genç kadın "Kanım dondu şu anda, umarım düşündüğüm şey değildir. Valizin altından kan damlıyor" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

Japonya'da bir mağazada kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Türk vatandaşı bir kadın, mağazada elinde valiz taşıyan bir adamın valizinin altından kan aktığını fark edince yaşadığı şaşkınlığı kameraya kaydetti.

KAN DAMLADIĞINI FARK ETTİ

Görüntülerde kadının mağazaya girdikten sonra elinde valiz bulunan bir kişiyi fark ettiği, kısa süre sonra ise valizin alt kısmından yere damlayan kanı gördüğü anlaşılıyor.

"KANIM DONDU ŞU ANDA"

Durumu cep telefonu kamerasıyla kayda alan kadın, yaşadığı korku ve şaşkınlığı gizleyemedi. Videoda kadının "Kanım dondu şu anda, umarım düşündüğüm şey değildir. Valizin altından kan damlıyor" sözleri duyuluyor.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler büyük tartışma yaratırken olayın ne olduğuna ilişkin resmi makamlardan henüz net bir açıklama yapılmadı.

Son Dakika Yaşam Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Adam Adam:
    Dizi film gibi haber yapmayın yahu. Valize koyduğu şişe açılmıştır nerden çıkardın kan olduğunu? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Girdiği markette kabusu yaşadı: Valizin altından kan damlıyor - Son Dakika
