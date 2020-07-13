Girdiği villadan 35 bin TL değerinde altın çalan zanlı yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir villadan 35 bin TL değerinde altın çalan zanlı, polis tarafından Antalya'daki evinde yakalandı.

Olay, 29 Haziran'da Sorgun Mahallesi 8106. Sokak'taki bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villaya giren bir kişi 35 bin TL değerinde altın ile bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay günü Antalya'dan otobüsle gelen bir kişinin otogara girmeden otobüsten inerek villanın bulunduğu yöne gittiğini, bir süre sonra da elinde çanta ile geri dönüp, çevre yolundan otostop yapmak suretiyle Antalya'ya döndüğünü tespit etti. Şahsın kimliğini ve ikametini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Recep K. isimli şüpheliyi Antalya'daki ikametinde yakaladı. Recep K.'nın 14 ayrı hırsızlık suçundan sabıka kaydının bulunduğu, 7.5 yıl cezaevinde yattıktan sonra af kapsamında cezaevinden çıktığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Recep K., tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA