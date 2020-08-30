GİRESUN BAKAN PAKDEMİRLİ, FINDIK ÜRETİCİLERİ İLE BULUŞTU - Son Dakika

GİRESUN BAKAN PAKDEMİRLİ, FINDIK ÜRETİCİLERİ İLE BULUŞTU
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (7)Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Batlama Vadisi'nde ve Dereli'de incelemelerde bulunduktan sonra merkeze bağlı Sayca köyünü de ziyaret etti.
Selin vurduğu köylerinden ayrılıyorlar (7)
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da Batlama Vadisi'nde ve Dereli'de incelemelerde bulunduktan sonra merkeze bağlı Sayca köyünü de ziyaret etti. Burada vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Bakan Pakdemirli'ye üreticiler fındık fiyatlarından memnuniyetlerini iletti. Bakan Pakdemirli, fındık taban fiyatları konusunda bölge vekillerinin de çok ısrarlı ve çalışkan olduklarını belirterek, ?Sağ olsun vekillerimiz bize nefes aldırmıyorlar. Sene başında daha sezona 6 ay varken başlıyorlar yoklamaya? dedi.
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