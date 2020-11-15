Giresun Belediye Başkanı Şenlioğlu, balıkçılarla bir araya geldi - Son Dakika

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Aksu balıkçı barınağını ziyaret etti.

Şenlikoğlu, ziyarette, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

Yeni projelerle balıkçılarla kalıcı çalışmalara imza atacaklarını vurgulayan Şenlikoğlu, Uzuncakum mevkisinde 85 bin metrekarelik bir alana uygulanacak Su Ürünleri Merkezinin 2021 yılı yatırım programına alındığını dile getirdi.

Şenlikoğlu, bölgede büyük bir balıkçı barınağı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bence oradan yer almanızı tavsiye ederim. Burası Giresun'umuzu balıkçılık açısından transfer merkezi haline gelerek, su ürünlerine kolay ulaşım sağlayacak ve bölgeye itibar kazandıracak. Burada bazı sıkıntılarınız var biliyorum. Onlar için de çözüm önerilerinizi dikkate alacağız."