Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu perdelerini açtı - Son Dakika

Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2020-2021 sezonunu müzikli komedi "Ebegümeci" oyunuyla açtı.

Mustafa Küçükkalıpçı'nın yazdığı oyun, Vahit Sütlaş Sahnesi'nde ilk kez sahnelendi.

Oyunun galasına Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da katıldı.

Oyun, her hafta Çarşamba ve Cuma günleri saat 20.00'de tiyatro severler ile buluşacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Özden Aydın, yönetmenliğini ise Ahmet Öndaş'ın yaptığı oyunda, Sadık Takır, Atakan Atlar, Fikret Öğüd, Ali İlker Pir, Duygu Aydın, Ayşegül Yenal, Erdal Güleryüz, Ahmet Öndaş, Ayşegül Çavuşoğlu, Eray Aktaş, Harun Murat Aydın, Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu, Nevin Dizdar, İpek Türk, Özden Aydın rol alıyor.

Teknik ekipte ise Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu, Ergin Kaçmaz ve Ziya Kostakoğlu görev yapıyor.