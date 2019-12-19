Giresun'da 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamamak için çalışmalar başladı - Son Dakika
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Giresun'da 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamamak için çalışmalar başladı

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da il merkezi, Bulancak, Dereli, Keşap ilçe merkezlerinin ve Duroğlu beldesinin uzun vadeli 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacının Aksu Çayı'ndan karşılanması için planlama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Giresun'da 2050 yılına kadar su sıkıntısı yaşamamak için çalışmalar başladı, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun'da il merkezi, Bulancak, Dereli, Keşap ilçe merkezlerinin ve Duroğlu beldesinin uzun vadeli 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacının Aksu Çayı'ndan karşılanması için planlama çalışmalarının tamamlandığını söyledi.


Türkiye'de yakın gelecekten su sıkıntısı yaşanabileceği istatistiklere yansırken Giresun'da da önlemler alınıyor. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, su konusunda yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 30 Aralık 2019 tarihinde Giresun İçme Suyu Projesi yapımının ihalesine çıkılacağını belirterek, "Proje kapsamında su alma yapısı, yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda isale hattı, günlük 130 bin metreküp kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, 2 terfi merkezi ve 11 depo yapılarına ait detay uygulama projelerinin hazırlanması öngörülmektedir. Proje, Giresun'un uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, Erdoğan İçme Suyu Grup Köyleri Birliği Başkanlığı ile Eriklik İçme Suyu Grup Köyleri Birliği Başkanlığı kapsamında yeni sistemden su talepleri bulunan yerleşimler içinde çalışmalar yapılacak ve su verilmesi ekonomik açıdan uygun görülecek yerleşimler için içme suyu tesislerinin projeleri hazırlanacak" ifadelerini kullandı.


Öztürk, proje çalışmalarının 660 günde tamamlanacağına vurgulayarak, Giresun merkez, Bulancak, Dereli, Keşap ilçe mahalle ve köylerine kesintisiz şekilde temiz içme suyu ulaştırmak için hayati derecede öneme sahip proje ile şehrin içme suyu ihtiyacının karşılanacağını kaydetti. - GİRESUN

AK Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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