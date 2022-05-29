Giresun'da akaryakıt istasyonundaki kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde minibüsün akaryakıt istasyonundaki kamyonete ve pompaya çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karadeniz Sahil Yolu'nda M.C'nin sevk ve idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunda yakıt alan park halindeki kamyonet ile pompaya çarptı.

Kazada kamyonette bulunan kişi yaralanarak Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde meydana gelen kaza ve istasyonda o anda yaşanan panik yer aldı.