Körliman mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet K., kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde yaşamını yitirdi. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Giresun, kavga, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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