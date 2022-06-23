Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

23.06.2022 20:24
Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti.

Giresun'da baba ile oğlu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada, baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Körliman mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde Y.K. (60) ile oğlu Samet K. (32) arasında henüz belirlemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı. Samet K., kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba Y.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Giresun, kavga, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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