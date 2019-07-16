Son Dakika Haberleri: Giresun'da devlet hastanesinin kapatılmaması isteği
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Giresun'da devlet hastanesinin kapatılmaması isteği

3 saat önce

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamlanmasının ardından mevcut devlet hastanesinin hizmetine devam etmesini istediklerini söyledi.

Giresun'da devlet hastanesinin kapatılmaması isteği, System.String[]
Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Başkanı Kerim Süral, Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamlanmasının ardından mevcut devlet hastanesinin hizmetine devam etmesini istediklerini söyledi.
Süral, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde yaptığı basın açıklamasında, Giresun'da ikinci bir alternatif devlet hastanesi olması gerektiğini savundu.
Hastaların yaşanacak durumda mağduriyetler yaşayacaklarını öne süren Süral, şunları aktardı:
"Eğer ikinci alternatif bir hastane olmazsa hastalar mecbur olarak diğer illere gitmek durumunda kalacaktır ki bu durum şehrimiz insanları açısından çok vahim ve zor bir duruma sebep olacaktır. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey varsa, insanlara zorluk çektirenler, yarın bunun acısını fazlasıyla çekeceklerdir. Diğer tüm illerde alternatif bir devlet hastanesi varken Giresun'da bulunan bir hastanenin kapatılması kesinlikle kabul edilemez."
Süral, yeni hastanede ihtiyaç doğrultusunda görevlendirilecek personel için de Giresun Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığının koordineli çalışma yapmasını istediklerini sözlerine ekledi.
Memur Sen, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:11 Kaynak: AA
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