Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 6 yaralı

07.09.2022 18:21
Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 6 yaralı

Giresun'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri dereye uçtu, kazada 6 kişi yaralandı.

Giresun'da kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri dereye uçtu, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Giresun- Dereli karayolu Esenbük mevkiinde meydana geldi. Giresun istikametinden Dereli istikametine hareket halindeyken S.P. idaresindeki 28 ABY 655 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.Ç. idaresindeki 34 EVA 348 plakalı araç, Esenbük mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 28 ABY 655 plakalı araç Aksu Deresi'ne uçtu. Dereye uçan araca çevredeki vatandaşlar müdahale ederek araçtaki yaralıları boğulmaktan kurtardı.

Meydana gelen kazada 28 ABY 655 plakalı aracın sürücüsü S.P. ile araçta bulunan Y.E.M. ile 34 EVA 348 plakalı araçta bulunan sürücü A.Ç. ve araçta bulunan S.C.,E.C. ve S.Ç. olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi kaza yerinde yaparak hastaneye kaldırılırken dereye düşen araç çekici ile çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

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Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı Giresun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı 6 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Giresun, Tragger, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille çarpışan araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika
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