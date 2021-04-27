Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
27.04.2021 10:19
Giresun'un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Giresun'un Çamoluk ilçesinde seyir halindeki otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saat 02.25 sıralarında Sivas'ın Gölova istikametinden Gümüşhane'nin Şiran ilçesi istikametine giden Asuman Kurban kontrolündeki otomobil, Çamoluk ilçesine bağlı Gücer köyü mevkiinde virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Asuman Kurban olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehbub Açıkgöz ve Rukiye Kurban yaralandı. - GİRESUN
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