Giresun'da "Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun'da 'Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network' toplantısı yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Giresun'da "Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 'Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network" toplantısı gerçekleştirildi.

Giresun'da

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde 'Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network" toplantısı gerçekleştirildi.


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği kapsamında Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'nda kadın girişimcilere yönelik fiziki bir network kurmak amacıyla "Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network" toplantısı gerçekleştirildi.


Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Daire Başkanlığı Ticaret Uzmanı Güzide Zeynep Pekpak'ın sunumlarını gerçekleştirdiği toplantıya TOBB Giresun Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası'na kayıtlı kadın girişimci üyeler ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Reyhan Ayşen Wolff katılım sağladı.


Uzman Güzide Zeynep Pekpak tarafından katılımcılara; pazara giriş, finansmana erişim, ihracat süreçleri ve devlet destekleri konusunda bilgiler verildi. - GİRESUN

Türkiye, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:36 Kaynak: İHA
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