Hasat şenliğinde vali ve belediye başkanı, beline sepet bağlayıp fındık topladı

GİRESUN'da, yaklaşan fındık hasat sezonu öncesi 'Fındık Hasat Şenliği' düzenlendi. Vali Enver Ünlü ile Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bellerine sepet bağlayarak fındık topladı.

Giresun Belediyesi'nce Teyyaredüzü Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde düzenlenen şenlikte, 13 Ağustos'tan önce, temsili olarak 2022 yılı fındık hasadının startı verildi. Şenlikte kara demlikte çay demlendi, güzel sanatlar bölümü öğrencileri tarafından resim sergisi açılarak, fındık hasadı da resmedildi. Şenlikte üreticiler arasında ise 'en kısa sürede fındık toplama yarışması' düzenlendi. Giresun Valisi Enver Ünlü ile Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bellerine sepet bağlayarak, fındık topladı. Yerel şarkıcılar da fındık toplayanlara kemençeyle eşlik etti. Vali Ünlü ve Belediye Başkanı Şenlikoğlu, Giresun Belediye Konservatuarı öğrencileriyle horon oynadı.

Belediye Başkanı Şenlikoğlu, bu sezon fındık hasadının çok iyi geçeceğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın fındık fiyatını açıklanmasının ardından bütün fındık üreticilerimiz, heyecanla bahçeye koştu. Bizim için rekoltenin de bu sene yüksek olması, yapılacak olan gelir desteğiyle birlikte sezonun gerçekten güzel geçeceğini gösteriyor. Biz de istedik ki bu sene bunu bir taçlandıralım ve hasat şenliği düzenleyelim, dedik ve bahçeye hep birlikte kemençelerimizle kara demlikte çayımızla fındık bahçesinde ilk defa yapacağımız resim sergimizle girelim istedik. Böyle güzel ritüellerle açılışımızı yapıyoruz" diye konuştu.

'Fındık Hasat Şenliği', akşam Ekin Uzunlar'ın Atatürk Meydanı'nda vereceği konserle sona erecek.