Son Dakika Haberleri: Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan: "Bu Sezon Palamut Olmasa Birçok...

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan: "Bu Sezon Palamut Olmasa Birçok...

25 dakika önce

15 Nisan tarihinde başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek av yasağı öncesi Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, değerlendirmelerde bulunarak geride kalan sezonda balıkçıların yüzünü palamut avının güldürdüğünü söyledi.

Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan:
15 Nisan tarihinde başlayacak ve 1 Eylül'e kadar sürecek av yasağı öncesi Giresun Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, değerlendirmelerde bulunarak geride kalan sezonda balıkçıların yüzünü palamut avının güldürdüğünü söyledi.

Arslan, henüz av yasağı tam olarak başlamamış olsa da bir çok teknenin limanlara demir atmaya başladığını vurgulayarak "15 Nisan'dan itibaren bütün tekneler limanlara çekilmiş olur ve gelecek sezonun hazırlıkları başlar. Geride bıraktığımız sezonda palamutla başlayan balık avı, hamsi ile devam etti ancak az da solsa istavrit avı da yapıldı. Palamut balıkçılarımızın yüzünü güldürse de hamsi beklendiği kadar olmadı. Palamut olmasa birçok balıkçımız zor durumda kalırdı. Çünkü hamsi avı çok kısa sürdü. Bir göründü daha sonra Gürcistan Abhazya kıyılarına gitti " dedi.

Karşı kıyılarda hamsi katliamına son verilmeli

Palamudun bir göç balığı olduğunu, asıl hamsinin geleceği için önlemler alınması gerektiğini de anlatan Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan "Palamut her zaman çıkmayabilir. Palamut bir göç balığıdır. Her zaman karasularımızdan geçmeyebilir. Ancak hamsi için çok ciddi önlemler alınmalıdır. Özellikle Gürcistan ve Abhazya tarafında tam bir hamsi katliamı yaşanıyor. Hamsi sürüsünün peşine takılan büyük tekneler buralarda bir avlama standarttı olmadığı için avlanma balık unu fabrikaları için 3-4 santime kadar düşüyor. Bunun önüne geçilmemesi durumunda hamsinin geleceğinin tehlikede olduğunu söyleyebiliriz. Bugün Gürcistan, Abhazya kıyılarında 3-4 santimlik hamsiyi avlayan balıkçılarımız kendi geleceklerini avladıklarının farkında değiller ama yine de bunun önüne geçmesi için önlemler alınmalıdır" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yasak uyarısı

Öte yandan Giresun Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce denizlerdeki av yasağıyla ilgili balıkçılara uyarılarda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Su Ürünleri Kanunu ve ilgili tebliğler gereğince; Giresun ilimizdeki iç sularda 1 Nisan 2019 tarihinde başlayacak olan su ürünleri genel av yasağı 30 Haziran 2019 tarihine kadar devam edecektir. İlimizdeki tüm iç sularda 1 Nisan - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Sazan, Yayın, Tatlı Su Kefali ve diğer türlerin avlanması yasaktır. Vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstererek ilgili yasaklara uymaları, uymayanları ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına bildirmeleri önem arz etmektedir" denildi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:33 Kaynak: İHA

Piraziz, Hamdi Arslan, Giresun, Ekonomi
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