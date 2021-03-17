Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü - Son Dakika

Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü

17.03.2021 15:01
Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü, System.String[]

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız." dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız." dedi.

Can, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Mart 2006 tarihinde eğitim öğretim seferine çıkan Giresun Üniversitesi'nin 15 yılını geride bıraktığını belirtti.

İnsan odaklı yaklaşımla yürüyen bir üniversite olmak istediklerini kaydeden Can, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ilkelerin, standartların ve değerlerin hakim olduğu bir kurum olmayı amaçladıklarını aktardı.

Can, üniversitenin, yaklaşık 26 bin öğrenci ve 1750 akademik ve idari personel, 13 fakülte, 3 enstitü, 5 yüksekokul, bir devlet konservatuarı, 13 meslek yüksekokulu, 21 uygulama ve araştırma merkezi ile büyük bir eğitim öğretim kurumuna dönüştüğünü ifade etti.

Yeni eğitim ve araştırma hastanesinin hizmet sunmaya başladığını belirten Can, diş hekimliği fakültesinde de yeni öğretim yılında öğrenci alımının yanı sıra uygulama hastanesini de faaliyete geçireceklerini aktardı.

İlk günkü heyecanla, koydukları hedeflere azimle ve kararlılıkla bundan sonra da hep birlikte yürüyeceklerinin altını çizen Can, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde yürütülen tüm bu faaliyetler, 2020-2024 yılı Stratejik Planımızda belirlenen stratejik amaç ve hedeflerimiz ile kalite güvencesi sistemi çalışmaları birbiriyle uyumlu ve örtüşen mekanizmalar çerçevesinde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, onun belirlemiş olduğu 2023 ve 2071 vizyonuna el birliği ile sarılacağız. Dünyanın her alanda büyümüş, gelişmiş ilk on ülkesinden biri olmayı inşallah başaracağız."

Can, üniversitede hem fiziki altyapı, hem de nitelik açısından geliştirme noktasında gece gündüz demeden çalıştıklarını da belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Üniversitesi, Üniversite, Yılmaz Can, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü - Son Dakika


Son Dakika

Meydana toplanan kalabalık, binaların yıkılmasını film izler gibi izliyor Artvin'in Yusufeli ilçesinde dev yangın! Alevler rüzgarın etkisiyle 50'ye yakın eve sıçradı Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Hiçbir yere gitmiyorum Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Danıştay'ın kararına tepkiler çığ gibi! İYİ Parti grup toplantısında kız öğrenci "Andımız"ı okudu Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın" Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi         
15:38
Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü Son Dakika! HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü         
15:18
ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek         
14:17
Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı         
13:35
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı         
11:41
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı Efsanevi golfçü Tiger Woods, 2K Games ile anlaşma imzaladı         
10:49
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 16:38:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Üniversitesi'nin kuruluşunun 15. yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei