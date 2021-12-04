Giresun Valiliğinden maden işletmesi atık havuzundaki sızmaya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valiliği, Şebinkarahisar ilçesinde bulunan maden işletmesinin atık havuzundaki sızmaya bağlı bugüne kadar zehirlenme başvurusu olmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Darabul mevkisinde faaliyette olan Nesko Maden Ticaret ve Sanayi AŞ'ye ait atık pasta barajı olarak tabir edilen havuzda 18 Kasım'da taşma meydana geldiği belirtildi.

Olayın hemen akabinde gerekli inceleme ve soruşturmalara başlanılarak işletmenin faaliyetlerinin süresiz olarak durdurulduğu anımsatılan açıklamada, yaşanan olumsuzlukla ilgili gerekli önlemler alınarak halk sağlığı ve çevresel etkiler yönünden günlük olarak denetim ve kontrollerin devam ettiği vurgulandı.

Taşmadan etkilenen güzergahlar üzerinde yerleşim yerlerinin kullandığı içme, kaynak ve göze suyu bulunmadığının altı çizilen açıklamada, su numuneleri alınan noktalardan, 23 ve 30 Kasım'da alınan kontrol su numunelerinin kimyasal analizlerinin de uygun olduğunun görüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, içme kullanma sularında yapılan kimyasal ve mikrobiyolojik incelemelerde, suda maden işletmesine bağlı herhangi bir kimyasal ve mikrobiyolojik kirlenmenin olmadığının görüldüğü, halk sağlığı açısından bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği kaydedildi.

Bölgede çeşitli noktalarda analizlere kontrol amaçlı olarak belirli aralıklarla devam edileceği belirtilen açıklamada, "Meydana gelen olaydan ötürü bugüne kadar sağlık kuruluşlarına zehirlenme nedeniyle başvuru olmamış olup, tüm sağlık tesisleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi konu hakkında bilgilendirilerek gerekli önlem ve tedbirler alınmıştır." ifadelerine yer verildi.