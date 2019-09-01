Giresunlular Afyonkarahisar'daki şehit dedelerine koştu

Kurtuluş Savaşı sırasında işgal görmeyen tek vilayet olan Giresun'dan yola çıkan ve vatanı savunurken Afyonkarahisar'da şehit düşen 14 Giresunlu kahramanın torunları, atalarını ziyaret etti.



Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanlığı tarafından yapılan 'Şehit torunları dedelerine koştu' anma etkinliği kapsamında yüzlerce Giresunlu ve Giresun sevdalısı vatandaş, Türkiye'nin dört bir yanından Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki Giresun Şehitliği'ne akın etti.



Anma törenine Orman ve Su İşleri Eski Bakanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM Meclis İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcileri ile Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce Giresunlu katıldı.



Vatanlarını savunurken şehit düşen 42. ve 47. Gönüllü Alayların askerlerinin bulunduğu Afyon İscehisar Giresun Şehitliği, binlerce Giresunluyu misafir ederken, şehitlikte dualar etti.



Burada düzenlenen törene katılarak şehitlikleri ziyaret eden Giresunlu TBMM İdare Başkanı ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, şimdiye kadar olduğu gibi ülkemiz üzerindeki hesapları bozmaya devam edeceklerini belirtti. Turan, "Bugün bir şehrin ismini başka bir şehirde taşıyan tek şehitlik olan Afyonkarahisar'daki Giresunlular Şehitliğindeyiz. Her yıl Zafer Haftasında binlerce hemşehrilerimizle, başta İstanbul'daki Giresunlular olmak üzere Bursa'dan, Yalova'dan, Gemlik'ten ve Giresun'dan, yurt içinden, yurt dışından gelen hemşehrilerimizle burada bulunan aziz ecdadımızı ve onların şahsında 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızı anıyoruz. Bin yıldır bizlere bu toprakları vatan yapan bütün şühedayı anıyoruz. Çocuğumuzla, eşimizle geliyoruz. Bu toprakların bize kolay kalmadığını, mekanın ruhundan da istifade ederek şehitlerimizin aziz naaşının başında anlatıyoruz. Burada şehitlerimizin naaşlarının başında çocuklarımıza göstererek anlatımda bulunuyoruz. Bugün buradan bütün dünyaya haykırıyoruz, Türkiye üzerine hesap yapanların bütün hesabını bin yıldır aziz ecdadımız özellikle Milli Kurtuluş Harbi'nde bozdu. Biz de onların torunları olarak her zaman bu hesapları bozmaya muktediriz, bozacağız" diye konuştu.



Giresun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu Genel Başkanı Muhterem Memiş ise, "Daha İzmir'e gidememişlerdi Afyon İscehisar'daki mevzilerde şehit oldular. Şimdi Giresunlular onları unutmamak ve unutturmamak, onların aziz hatıralarını yad etmek için bugün şehit olan atalarına koşarak onlara geldiler. Türkiye'nin dört bir yanından kendiliğinden gelen vatandaşlarımız oldu" dedi.



Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise, "Büyük Zaferin 97. yıl dönümünde burada Giresunluların özel bir şehitliğinin olmuş olması, Giresunlular adına bizim için övünülecek, övünç kaynağıdır" dedi.



Daha sonra düzenlenen törenle Türkiye'nin dört bir yandan şehitliğe gelen Giresunlular dualar ederek, ecdatlarını bir kez daha yad ettiler. - AFYONKARAHİSAR