Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor

14.04.2022 11:14

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak GZT Giresunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, rakiplerinin çok güzide bir kulüp olduğunu belirterek, "Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak GZT Giresun spor'un Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet, rakiplerinin çok güzide bir kulüp olduğunu belirterek, "Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur." dedi.

Karaahmet, AA muhabirine, ligin ilk yarısında deplasmanda Beşiktaş'ı 4-0 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiklerini hatırlattı. Bu haftaki maçta da kazanan taraf olmak istediklerini dile getiren Karaahmet, oyuncularını, zorlu 90 dakikanın hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Beşiktaş'ın çok güzide bir kulüp olduğunu kaydeden Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah 3 puan Giresunspor'un olur. Futbolseverlere de güzel bir futbol izlettirmek istiyoruz. Güzel bir maç akşamı olacağını düşünüyorum. Evet, Beşiktaş'ın bir çıkışı var. Yeni hocasıyla bir başarı hikayesi yazmaya başladı ama bizim buradaki puanlara çok ihtiyacımız var. O yüzden kendi sahamızda, kendi seyircimizle beraber güzel bir akşam yaşamak istiyoruz. İnşallah kazanan taraf oluruz."

Karaahmet, ligin tamamlanmasına 6 hafta kaldığını anımsatarak, "Giresunspor'un öncelikli hedefi kalan 6 maçı da kazanabilmek, toplayabildiğimiz kadar puan toplayıp bu ligde kalıcılığını garanti etmesi. Şu anda puan durumumuz da iyi. Alt tarafla aramız bayağı açık ama birkaç maça daha ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımının birkaç maç daha kazanabilecek güce sahip olduğunu belirten Karaahmet, "Giresunspor başladığından itibaren spor camiasından olumlu görüşler aldı, bugün 39 puan almış bir takım. Hiçbir sonuç bizi ve başkalarını şaşırtmasın. Giresunspor kazanabilecek bir takım. Çünkü her futbolcusu ayrı ayrı değerli ve kıymetli." ifadesini kullandı.

"Bu bütçelerle de takım yönetilebiliyor"

Hakan Karaahmet, yeşil beyazlı kulübün Süper Ligin en az bütçesine sahip takımı olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Takım bütçesi ile puan durumuna baktığımızda gerçekten Giresunspor'un tartışılamaz bir başarısı var. Bu bütçeyle demek ki olabiliyor. Bu bütçelerle de takım yönetilebiliyor. En azından ben bunu başarmak istiyorum. Seneye çok daha iyi bir Giresunspor olacak. Çünkü bu sene eski borçlarını bitirmiş olacak. Giresunspor gelecek sene çok daha iyi durumda ligde yerini alacak. Burada bir başarı hikayesi var."

Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor
Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor
Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:55 Günlerdir Rus işgaline direnen Mariupol düştü: Binlerce Ukraynalı asker Rusya'ya teslim oldu
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:46 Pamukkale'de çıkmaz sokağa dadanan sapık, çocukları taciz ederken görüntülendi! Mahalle infial halinde
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 13:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: Giresunspor, Beşiktaş karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement