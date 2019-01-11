Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi
48 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
'da savunma oyuncusu Aykut Demir
affedildi.
Kulüp başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.
Eren ayrıca, Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:45 Kaynak: AA
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