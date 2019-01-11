Son Dakika Haberleri: Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi

Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi

48 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.

Giresunspor'da Aykut Demir Affedildi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti.

Eren ayrıca, Makedonyalı orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Giresunspor, Aykut Demir, Spor
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