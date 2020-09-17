Giresunspor, Menemenspor karşısında üç puan hedefliyor - Son Dakika

Giresunspor, Menemenspor karşısında üç puan hedefliyor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Menemenspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim hedeflerimize ulaşmamız için iç sahada kaybetme lüksümüz yok." dedi.

Giresunspor, Menemenspor karşısında üç puan hedefliyor, System.String[]

TFF 1. Lig'in 2. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Menemenspor ile karşılaşacak Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "Bizim hedeflerimize ulaşmamız için iç sahada kaybetme lüksümüz yok." dedi.

Keleş, yaptığı açıklamada, kısa süre içerisinde lige uygun yeni bir takım oluşturduklarını söyledi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda oynadıkları Balıkesirspor karşılaşmasında lisans problemi nedeniyle genç takımla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını ifade eden Keleş, "Bu sebepten dolayı da istemediğimiz bir sonuç ile karşılaştık. Bu durum maç sonucunda her ne kadar bizi üzse de gençlerimizin sahadaki performansları bizleri umutlandırdı diyebiliriz." diye konuştu.

Herkesin görmek istediği Giresunspor'u sahada göstereceklerini dile getiren Keleş, "Takım moral olarak gayet iyi durumda, çalışmalarımız yoğun bir şekilde ilerliyor ancak yeni bir takım oluşturmaya çalışırken takımın fiziki durumu kadar uyum sürecini de iyi yönetmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Keleş, Menemenspor ile kendi sahalarında oynayacakları karşılaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Menemenspor geçen seneki kadrosundan daha genç ve dinamik bir kadro kurmuş. Onlar da ilk maçlarında mağlubiyetle sonuçlanan bir karşılaşma geçirdi. Bizimle oynayacakları maçta kazanmak isteyecekler ama bizim hedeflerimize ulaşmak için iç sahada kaybetme lüksümüz yok. Bu maça tam kadro olarak hazırlanıyoruz. Taraftarımızın desteğini arkamızda hissediyor ve onları mahcup etmemek için elimizden geleni yapıp galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Keleş, Giresunspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor, Menemenspor karşısında üç puan hedefliyor - Son Dakika Spor

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