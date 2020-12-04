Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" - Son Dakika

Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum"

04.12.2020 17:49
Giresunspor Teknik Direktörü Keleş:

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İlk yarıda toplayacağımız iyi puanlar ile bir üst lig olan hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İlk yarıda toplayacağımız iyi puanlar ile bir üst lig olan hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Keleş, kulübün sosyal medya hesabına yaptığı açıklamada, çok yoğun bir maç programlarının olduğunu vurgulayarak, ilk yarının bitmesine yakın ligin önemli takımları ile karşılaşacaklarını belirtti.

Son 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynadıklarını ve bu karşılaşmalardan da 5 puan topladıklarını ifade eden Keleş, takımın eksiklerine rağmen iyi bir mücadele gösterdiğini kaydetti.

Keleş, ligin 12. haftasında yarın sahalarında Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Rakibimizin istatistiklerine bakıldığında uzun süren bir galibiyet beklentileri olduğunu görüyoruz. Bizimle oynayacakları karşılaşmaya da galibiyet elde etmek için mücadele edecekler ancak biz tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu maçı kazanarak ligdeki hedeflerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde iddialı bir takım olabilmek için gereken mücadeleyi sahaya yansıtacaklarının altını çizen Keleş, şunları kaydetti:

"İlk günden bu güne inandığımız ve istediğimiz tek bir şey var o da Süper Lig'e çıkmak. Bu doğrultuda oynayacağımız tüm maçlar bizim için çok önemli. Evimizde oynayacağımız maçları kaybetmek istemiyoruz. İlk yarıda toplayacağımız iyi puanlar ile bir üst lig olan hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum."

Hakan Keleş, taraftarların kendilerine çok fazla destek verdiğini belirterek, "Onların desteklerine takım olarak ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın bizlere olan inancını gördükçe hedefe ulaşmak için daha da güçleniyoruz. Biz yarım asırlık hasreti bitirmek için buradayız. Tüm taraftarlarımız bizlere inansın ve güvensinler." ifadelerini kullandı.

Keleş ayrıca kaleci Tolgahan Acar ve santrfor İbrahima Balde'nin geçirdikleri sakatlık nedeniyle tedavilerine devam edildiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Keleş, Giresunspor, Medya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: 'Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sparta Prag'a 2 gol atan Burak Yılmaz, Avrupa Ligi'nde haftanın futbolcusu oldu Milan efsanesi, Hakan Çalhanoğlu'nun transferiyle ilgili konuştu: Doğru anı bekliyoruz Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik kilitlendi Son Dakika! MHP Genel Başkanı Bahçeli: Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir Tek bir koronavirüs vakasının görülmediği Kuzey Kore'den skandal önlem: Sınırdan geçeni vuruyorlar Asgari ücret görüşmelerinde TİSK'ten dikkat çeken çıkış: İşverene maliyeti kayıt dışı çalışmayı etkileyecek Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Aşı yaptıracak mısınız?" sorusuna yanıt: Aşı olmam konusunda bir sıkıntı yok
Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek Vaka sayısının yüzde yüz arttığı Antalya'da aile içi bulaşlar yüksek         
17:45
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış Polisle çatışan şüpheli, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edince de ekip otosuna ateş açmış         
17:29
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı         
17:04
İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü İki aile arasındaki kız kaçırma kavgasında silahlar konuştu: Kaldırımda yürüyen genç öldü         
16:49
ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı ABD'deki seçimin kaderini değiştirecek görüntüler! Trump'ın avukatı, oyların çalındığına dair video paylaştı         
16:04
Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı Anne ve babanın tüfekle vurulan çocukları için feryadı yürekleri dağladı         
15:54
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu Yaşlı adam sokakta fenalaşıp hayatını kaybetti! Eşinin son bakışı yürek burktu         
13:00
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı Zabıta ekipleri, geçimini yumurta satarak sağlayan kadının yumurtalarını kırdı         
10:48
Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu         
10:32
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu Rusya'ya domates ihracında kota 199 bin tonu buldu, siparişler durduruldu         
09:57
300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor 300 defterdarlık uzman yardımcısı alımı için başvurular 18 Ocak'ta başlıyor         
09:53
Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor Amerika'dan gelen çift çocuklarıyla birlikte Kaz Dağları eteklerinde köy yaşamı sürüyor         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2020 18:12:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresunspor Teknik Direktörü Keleş: "Hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei