GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI; TUZLA'DAKİ KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI; TUZLA'DAKİ KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI; TUZLA'DAKİ KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

6 saat önce

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Tuzla'da D-100'de araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI; TUZLA'DAKİ KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, System.String[]
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Tuzla'da D-100'de araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Belirli istisnalar dışında araçların şehirden çıkışına izin verilmezken, denetim noktasında oluşan kuyruk havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehir araç giriş çıkışına kapatıldı. İçişleri Bakanlığının genelgesinde yer alan istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmiyor, şehirden çıkmak isteyen sürücüler ise tekrar geri çevriliyor. Tuzla'daki denetim noktasında sabah saatlerinden itibaren Kocaeli istikametine gitmek için bekleyen araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Trafik polisi ekipleri denetim noktasına gelen araçlarda bulunanlara seyahat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri sordu. Belgesi olmayan vatandaşların şehirden çıkışına izin verilmedi. O araçlar yan yoldan tekrar İstanbul'a geri döndürüldü.

"HABERİMİZ YOKTU YENİ ÖĞRENDİK, GERİ DÖNECEĞİZ"

Ailesiyle birlikte Ordu'ya gitmek üzere yola çıkan ve trafik denetim noktasında İstanbul'dan çıkışlarına izin verilmeyen Nihat Köseoğlu, "Akşam erken uyumuştuk biz. Haberimiz yoktu, yeni öğrendik. Şimdi geri döneceğiz. 60 yaş ve üzeri diye biliyorduk. İstanbul'da yaşıyoruz. Memlekette evimiz, fındığımız, bahçemiz var. Gübresini atalım diye gidiyorduk. Artık gidemiyoruz maalesef" şeklinde konuştu. Yalova'ya gitmek üzere yola çıkan ama izin belgesi bulunmayan Erdoğan Öztürk, "Geri döneceğim. Elamanlara yemek götürüyordum. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARDAN İNEREK BEKLEMEYE BAŞLADILAR

İstanbul çıkışındaki trafik denetim noktasına ulaşmaya çalışan ve kilometrelerce kuyruk oluşturan araçlarda bulunanlar ise araçlardan inerek beklemeye başladı. Bazı vatandaşların sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Denetim noktasındaki kuyruk havadan da görüntülendi

Görüntü Dökümü

--------------------------------------

-Havadan görüntüler

-Trafikten görüntü

-Polisin denetimi

-Trafik denetim noktası

-Sürücülerle röportajlar

-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)

-Havadan görüntüler

-Detay görüntüler


- İstanbul
Koronavirüs, İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 10:35 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi         
14:56
Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
14:49
Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor Sevgilisi yüzünden arkadaşını av tüfeği ile vuran şahıs aranıyor         
14:43
Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi Son dakika: İstanbul'a giriş çıkış izni verilen istisnalar listesine iki madde daha eklendi         
14:38
Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti Rus gazeteci, koronavirüs testinin negatif çıkmasından saatler sonra hayatını kaybetti         
14:38
Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı Cristiano Ronaldo, 9 milyon dolara araba satın aldı         
14:37
Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü Güney Afrikalı lider, tutkunu olduğu Mercedes arabasıyla gömüldü         
14:24
YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı YouTuber Duygu Özaslan, kirası 15 bin TL olan lüks rezidansa taşındı         
14:15
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek         
14:06
Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcu, yasak nedeniyle sokağa çıkamayacak         
13:55
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı         
13:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 17:15:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI; TUZLA'DAKİ KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]