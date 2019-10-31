Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep Teknopark ve Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target TTO tarafından düzenlenen Girişim Sermayesi, Yatırım Ortaklığı ve Melek Yatırım Zirvesi başladı.

Vali Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında, iyi bir projenin her zaman finansmanını bulabileceğini belirtti.

Gelecek yıllarda Gaziantep'te, Türkiye'deki diğer üniversitelerin de katıldığı, dünyada bu anlamda projesi olanların ve yatırım yapmak isteyenlerin de geldiği bir platform oluşturulması gerektiğini ifade eden Gül, "Bunu Türkiye'de Gaziantep yapamazsa hiç kimse yapamaz. Gaziantep olarak böyle bir hedefimizin olması lazım." dedi.

Gül, yatırım yapmak için sermayenin olup olmamasının çok da önemli olmadığını dile getirerek "Elinizde bir fikriniz, ürününüz, patentiniz, markanız varsa ve bu ürün fark yaratabiliyorsa pazarlama ağınızı da oluşturduysanız, dünyanın her yerinde üretim yapıp, dünyanın her tarafına mal satabilme durumunuz var ama bunların yüksek katma değer üretecek ürünler olması lazım. Bazen bir insan, bir ülkenin kaderini değiştirebiliyor." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da gençlere tavsiyelerde bulunduğu konuşmasında, "Diploma notunuz ne olursa olsun iş hayatınıza girince yapmanız gereken tek şey fark yaratmaktır. Fark yarattığınız sürece bir ivme kazanır, bir adım öne çıkarsınız. Yeniliklere açık olarak çağa ayak uyduracak adımlar atmanız gerekiyor. Her fikri olanın sermayesi olmayabilir. Bu noktada bizlere büyük işler düşüyor. Gençlerin azim ve kararlılıkla hayallerinin peşinden koşmaları önemli." şeklinde konuştu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ise teknolojik gelişmelerin çok hızlı bir şekilde yaşandığını, bilgi teknolojisinin gelişmesiyle dünyada küresel rekabet denilen çok acımasız bir rekabetin ortaya çıktığını belirterek bu rekabetle baş edebilmenin temel öğesinin gençlerin bu sisteme uygun hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da dünyada yeni nesil girişimcilerin iyi üniversitelerden, silikon vadilerinden, bilim parklarından veya teknoparklardan çıktığına işaret ederek Türkiye'nin nasıl girişimci yetiştireceğine yönelik sistemli ve stratejik bir ulusal planı, en kısa zamanda ortaya koyması ve devlet destekleriyle gerekli olan yeni bir girişimcilik finans sistemini geliştirmesinin önem arz ettiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından, sunucu Oğuzhan Aygören moderatörlüğünde, melek yatırımcılar Kenan Çolpan, Emre Altay, Hande Enes, Kerem Mutlu ve Duygu Eren'in konuşmacı olarak bulunduğu forumun oturumlarına geçildi.