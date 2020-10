Girişimci gençlerin başarılı filmleri internet üzerinden ödüllendirildi - Son Dakika

Adana Girişimcilik Merkezince düzenlenen Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın ödülleri, internet üzerinden gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Dijital sektörde gençlerin yeteneklerinin sergilenmesi ve fikirlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilk kez düzenlenen yarışmada, animasyon ve kurmaca kategorilerinde, 27 ülkeden 114 başvuru arasında belirlenen 24 kısa film finalde yarıştı.

Animasyon kategorisinde, Varol Yaşaroğlu, Vassilis Karamitsanis ve Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan'ın yer aldığı jürinin değerlendirmesi sonucunda, yönetmenliğini Nofar Alfasi'nin yaptığı "Split Ends" en iyi film, Gökalp Gönen'in yönetmenliğini üstlendiği "Avarya" da mansiyon ödülü aldı.

Kurmaca kategorisinde ise Abdullah Oğuz, Hayet Benkara, Vildan Atasever, Ahu Türkpençe ve Gökhan Mutlay'ın oluşturduğu jüri, Elena Koptseva'nın yönettiği "Delivery Service"ı en iyi film ödülüne, Meksikalı Fabian Leon Lopez "Bridge of the Mischievous Children" eserini ikinciliğe, Hindistanlı Kunal Narula'nın yönettiği "Flying Wagon"u da üçüncülüğe layık gördü. Vladimir Feklenko'nun "The Last Illusion" isimli kısa filmi de mansiyon ödülüne hak kazandı.

İnternet üzerinden gerçekleşen ödül törenine, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Girişimcilik Merkezi Koordinatörü ve Uluslararası Kısa Film Yarışması Başkanı Prof. Dr. Selçuk Çolak, Çukurova Teknokent Genel Müdürü Osman Kara, jüri üyeleri, finale seçilen filmlerin yönetmenleri ile film ekipleri katıldı.