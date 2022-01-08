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Girişimci kadınlar üretecekleri kekiğe hasat öncesi müşteri buldu - Son Dakika

Girişimci kadınlar üretecekleri kekiğe hasat öncesi müşteri buldu

08.01.2022 10:35
Girişimci kadınlar üretecekleri kekiğe hasat öncesi müşteri buldu

Malatya'da Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hibe desteğiyle kekik üretimine başlayan Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri, tarladaki ürünlerini hasat öncesi satışını gerçekleştirdi.

Malatya'da Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hibe desteğiyle kekik üretimine başlayan Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleri, tarladaki ürünlerini hasat öncesi satışını gerçekleştirdi.

Kadın girişimciler, kış mevsimi de olsa kekiklerini kontrole giderek, içerisindeki yabancı otları ayıklayarak, kekiklerin büyümesini sabırsızlıkla bekliyor.

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yüzde yüz hibe desteği verilen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yazıhan Belediyesince de desteklenen Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında ektikleri kekikleri sattı.

Geçen yıl üretimine başladıkları kekiklere pazar bulmakta zorlanan kadın üreticiler, bu yıl hasat dönemi öncesi ticari bağlantılar yaparak, ürünlerini değerinde satmanın gayreti içerisinde.

Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Raziye Köse, AA muhabirine, kooperatifi üç yıl önce ev kadınlarına gelir sağlamak amacıyla kurduklarını hatırlattı.

Geçmiş yıllarda kurutmalık amacıyla sebze ekerek, kadınlara ek gelir sağladıklarını aktaran Köse, "Kurutmalık sebzede para da kazandık. İkinci iş olarak kekik ekmeye karar verdik. Kekik yöremizde ilk defa ekildi diyebiliriz. Kekik çok narin bir bitki, gölgede kurutulması gerekiyor. Üyelerimizde 5 dönümlük alanda ekim yaptık, çalıştık, çok şükür para da kazandık." ifadelerini kullandı.

Köse, üyeleriyle beraber işlerini severek yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İki defa hasat yaptık, kurutulmuş olarak 500 kilogram kekik elde ettik. Yazın kekiğin kilogramını yaş 25 liradan sattık. Kekiğin çoğunu kuruttuk. Biz pazarlamada sıkıntı yaşadık, yeniydik, tanıtımını iyi yapamadık, ucuz sattık. Bu yıl satacağımız yerler, tüccarlar hazır, irtibat halindeyiz. Kekikten çok güzel para kazanacağımızdan eminim. Şu an kurutulmuş kekiğin kilogram fiyatı 150 lira. Şu an keşke olsa da satabilsek."

"Kurutma tesisi yapacağız, yağ çıkarmak için makineleri tedarik edeceğiz"

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk de geçen yıl bahar ayında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında ilçede kekik ekimi yapıldığını söyledi.

Kekiklerin bakımının ve hasadının kadın kooperatifi tarafından yapıldığını dile getirine Öztürk, "5 bin metrekarelik alanda kekik dikimi yapıldı. Belediye imkanlarıyla getirdiğimiz suyla da kekiklerin su ihtiyacı karşılandı. Buranın geliri bizimde paydaşı olduğumuz Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifine gidiyor. Geçen yıl iki defa ekim yaptılar. Ocak ayına gelmemize rağmen kekik yemyeşil. Kekik güzel bir bitki kadın girişimciler güzel bir gelir eldi etti. Önümüzdeki dönemlerde inşallah daha güzel gelir elde edecekler. "

Gelecek yıllarda kekikten çeşitli ürünler elde etmeyi planladıklarını anlatan Öztürk, "Kurutma tesisi yapacağız, yağ çıkarmak için makineleri tedarik edeceğiz. Kadın girişimciler kekikten yağ çıkarılması, kurutulması ile kekiğin pazarlanması konusunda çalışacaklar. İlçe merkezindeki kapalı pazar yerinde alan tahsisi edeceğiz Girişimci Kadın Kooperatifine." diye konuştu.

"40 bin adet fideyi toprakla buluşturduk"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ise Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce desteklenen Yazıhan Belediyesi ile Yazıhan Kadın Girişimciler Kooperatifi ile yapılan proje kapsamında kekik ekildiğini hatırlattı.

Ege Tarımsal Araştırmalara Enstitüsünden kekiklerin alındığını aktaran Köksal, "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında ekim yapıldı. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüz bize yüzde yüz hibe sağladı. Belediye de sulamasında destek oldu, 40 bin adet fideyi toprakla buluşturduk." diye konuştu.

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Yazıhan, Kekik, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Girişimci kadınlar üretecekleri kekiğe hasat öncesi müşteri buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Girişimci kadınlar üretecekleri kekiğe hasat öncesi müşteri buldu - Son Dakika
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