Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor - Son Dakika

Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor

11.11.2020 18:29

Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açıldı Üsküdar'da girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar imkanı sağlayan ve Ar-Ge projelerinin yürütüleceği Atölye Üsküdar Girişimcilik...

Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor

Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi açıldı

İSTANBUL - Üsküdar'da girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar imkanı sağlayan ve Ar-Ge projelerinin yürütüleceği Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Lazer CNC'den frezeye, üç boyutlu yazıcılardan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerine, insansı robotlardan iş istasyonlarına birçok teknolojik materyalin bulunduğu merkez, yılda yaklaşık bin girişimciyi ağırlayacak kapasiteye sahip. Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'ne başvuran girişimciler, burada hem hayata geçirmek istedikleri projeler konusunda teknolojik parça ve materyal desteği alıyorlar, hem de buradaki profesyoneller sayesinde farklı alanlarda bilgi edinme imkanı elde ediyor.

Proje kapsamında girişimciler için ofisler, eğitimler için interaktif sınıflar ve Ar-Ge projelerinin hayata geçirileceği bir atölye olmak üzere üç temel konu üzerine kurulan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katılım gösterdi. Başkan Türkmen ve beraberindekiler, açılışın ardından merkezi gezerek içeride bulunan projeleri yakından inceledi, bilgi sahibi oldu.

Her fikre ve her sektöre açık olan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, üniversite öğrencileri, akademisyenler ve profesyoneller olmak üzere her kesimden girişimciye hitap ediyor. Üsküdar Belediyesi'nin hayata geçirdiği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteği ile Üsküdar Kaymakamlığı, Marmara Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi'nin işbirliğiyle başlayan Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, girişimcilik ve inovasyon projesi olma özelliği taşıyor. 700 metrekare alanda kurulan, lazer CNC'den frezeye, üç boyutlu yazıcılardan sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik sistemlerine, insansı robotlardan iş istasyonlarına, robotik kodlama, yapay zeka, nesnelerin ağı gibi eğitim kitleri ve her türlü atölye ekipmanlarını içerisinde barındıran merkez, proje aşamasında çalışmaları olan girişimcileri ağırlıyor. Girişimciler, burada hem projeleri için teknolojik parça ve materyal desteği buluyor, hem de buradaki profesyoneller sayesinde farklı alanlarda bilgi edinme imkanı elde ediyor. Bu sayede girişimciler istihdam edilme fırsatı yakalıyor. Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, aynı zamanda yılda yaklaşık bin girişimciyi ağırlayacak kapasiteye sahip olma özelliği taşıyor.

Açılışı gerçekleştirilen Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi hakkında konuşan Başkan Hilmi Türkmen, "Bugün, Üsküdar Belediyesi ve Kalkınma Ajansı iş birliğiyle, hemen Üsküdar Belediye binamızın alt katında çok güzel bir atölye açılışı gerçekleştirdik. Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi burası. Burada özellikle gençler, çocuklar, öğrenciler hem bir taraftan eğitim alacaklar, hem de kendilerine gelecekte istihdam imkanı sağlayacak çalışmaları, uygulamalı olarak burada görmüş olacaklar. Burada hem eğitim atölyelerimiz, hem uygulama atölyelerimiz, hem de AR-GE laboratuvarlarımız var. Yıllık yaklaşık bin kişiyi eğitecek, ağırlayacak bir kapasitesi var buranın. Burada gelişen, değişen dünyada, Türkiye'nin de yetişmiş elemanlarla, yetişmiş gençlerle yer bulabilmesi adına bir çalışma, bir heyecan var. Artık bizim ülke olarak bu liglerde yerimizi almamız lazım. Bizim artık hayatımızda bilişim, inovasyon, ARGE, yazılım diye kavramları artık çok özümsememiz,bu kavramlara göre hayatımızı şekillendirmemiz gerekiyor. İşte bu Atölye Üsküdar İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi de buna hizmet ediyor. Maşallah gençlerimiz, üniversiteli gençler çalışmalar yapıyor. Mesela şimdi bir masadan geldim, orada yangın söndürme cihazlarına, yangın söndürme faaliyetlerine yönelik, hava araçlarıyla olaya müdahale etmeye yönelik çalışmalar yapan gençlerimiz var. Yani bambaşka bir alan, bambaşka bir merkez burası. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Atölye Üsküdar Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde projesine destek bulan Buğra Büyükarslan, "İnsansız hava aracımızla geldik. Yazılımı, mekaniği, elektroniği tamamen bizim tarafımızdan yerli ve milli olarak gerçekleştirilen insansız hava araçları bunlar. Atölye Üsküdar'da da biz ulaşamadığımız imkanlara, parçalara ulaşmak ve bilmediğiniz bilgiler konusunda danışarak, biz lisans öğrencilerine profesyoneller tarafından yardımlaşarak bu sorunları çözmek üzere buradaki çalışmalara katılmayı düşünüyoruz" dedi.

Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor
Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor
Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor
Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor

Araştırma Geliştirme, Gİrişimcilik, Üsküdar, Atölye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Girişimciler, Girişimcilik ve İnovasyon merkezinde projelerini hayata geçirebiliyor - Son Dakika


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