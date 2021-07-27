Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü - Son Dakika

Akçadağ ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde Nebi Çal'a ait tavuk çiftliğinde yaşanan ani elektrik kesintileri sonrası jeneratör arızası yaşandı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Malatya'da, Çal'a ait çiftlikte elektrik kesintisinden dolayı havalandırma sistemi çalışmadı.

35 BİN TAVUK TELEF OLDU

Hava almakta güçlük çeken 42 bin tavuktan, yaklaşık 35 bini sıcak havanın etkisiyle telef oldu. Çal, telef olan binlerce tavuğu hastalık yaşanmaması için çiftlik çevresinde açtığı kuyulara gömdü. Uğradığı 500 bin TL'lik zarardan dolayı elektrik dağıtım şirketi Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'yi (Fırat EDAŞ) suçlayan işletme sahibi zararının karşılanmasını istiyor.

"500 BİN TL ZARARIM VAR"

İşletme sahibi Nebi Çal, yaşanan elektrik kesintileri sonrası havalandırma sisteminin çalışmaması yüzünden 35 bin tavuğun telef olduğunu iddia ederek, "Ben Şeyhler Mahallesinde tavukçuluk yapmaktayım ve mağduriyet yaşamaktayım. Bu elektrik kesintileri yüzünden 35 bin hayvanım telef oldu. Bu elektrik kesintisi yüzünden telef olan hayvanlarım ve biz çok zarara uğramış olduk. 500 bin TL zarardayız. Bu zararımızın karşılanmasını ve elektrik kesintilerimizin giderilmesini istiyoruz. Zararımızın karşılanmasın istiyoruz. Kesin olarak 500 bin TL zararımız var. 42 bin hayvanım vardı, telef olan hayvanım 35 bin. Kesimine 1 hafta vardı. Arife günü olduğu için yetkililer ve hiç kimse ilgilenmedi.

"HAVALANDIRMA ÇALIŞMADI"

Elektrik kesintisinden dolayı Fırat EDAŞ'ı aradık. Gereken yetkililer gelmediği, elektrik zamanında olmadığından ve gidip gelen elektrikten dolayı jeneratörüm yandı. Jeneratör yandığı için içeriye elektrik geçmedi. İçeriye elektrik geçmediği için hayvanların hepsi sıcak havada telef oldu. Havalandırma çalışmadı. Gerekli önlemleri aldık ama havalandırma çalışmadığı için bütün hayvanlarımız telef oldu. Fırat EDAŞ'a ulaşıyoruz, bize yetkililer gelecek, halledecek dediler. Hiç kimsede gelip bir şey halletmedi" dedi.

Yaşadığı zararın karşılanması için gereken mercilere müracaatta bulunacaklarını belirten işletme sahibi Çal, "Bizim tek amacımız para kazanmak, evimize 1 ekmek götürmek. Onu da yapamadığımız için ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Gereken yerlere müracaat edeceğiz. Gerekli kişilerin zararımızı karşılamasını istiyoruz. Sıcak havanın büyük etkisi oldu. Sıcak hava bu kadar olmasaydı, hayvanlar bu kadar telef olmazdı. Havalandırma çalışmadı, elektrik zamanında gelmedi. Elektrik zamanında gelseydi böyle bir durum yaşanmayacaktı" şeklinde konuştu.