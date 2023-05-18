Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi

Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi

18.05.2023 22:57

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında, Muğla'ya 292 kilometre uzaklıktaki bölgede 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.07 kilometre altında meydana gelen sarsıntının büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.0 olarak rapor etti.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.

Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DATÇA'YA 292 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Yapılan açıklamada merkez üssü Girit Adası'ndaki depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 292 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak rapor etti.

Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
YORUMLAR
500

Kandilli Rasathanesi, Girit Adası, Yunanistan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi - Son Dakika


Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "nakit avans" iddialarına açıklık getirdi: Altın ve dövize kayışı engellemek için yapıldı
23:58 Yayın esnasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun sesi stüdyoda duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:48 Yayın sırasında ilginç anlar! Kılıçdaroğlu'nun "Burdayım be burdayım" sesi duyuldu, Binali Yıldırım'ın tepkisi olay oldu
23:36 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:30 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:27 Süper lüks aracını 57'nci kattaki dairesine vinçle çıkardı
23:19 Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci çıkışıyla ilgili yorum: Gözlerimi kapattım, kendim konuşuyorum zannettim
23:10 MHP Kozan İlçe Başkanı Nihat Atlı kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti
23:10 O hareketin bedeli 2 maç oldu! Jurgen Klopp, hakeme yaptığı çıkışın bedelini ağır ödedi
22:54 Binali Yıldırım'dan Sinan Oğan'a sert çıkış: Çok havaya girmemesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2023 00:33:30. #1.12#
SON DAKİKA: Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement