AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda saat 21.58'de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 9.07 kilometre altında gerçekleşti.
Yapılan açıklamada merkez üssü Girit Adası'ndaki depremin, Muğla'nın Datça ilçesine 292 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak rapor etti.
Son Dakika › Güncel › Girit Adası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Muğla'da da hissedildi - Son Dakika