- Girne'de vatandaşların ateş ölçümünün ardından markete girişine izin veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Girne'de vatandaşların ateş ölçümünün ardından markete girişine izin veriliyor - Son Dakika

- Girne'de vatandaşların ateş ölçümünün ardından markete girişine izin veriliyor

6 saat önce

- Girne'de vatandaşların ateş ölçümünün ardından markete girişine izin veriliyor KKTC'de korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Girne'de bazı marketler vatandaşların ateşlerini ölçüp, plastik eldiven dağıttıktan sonra makete girişine izin verdi.

- Girne'de vatandaşların ateş ölçümünün ardından markete girişine izin veriliyor

GİRNE - KKTC'de korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Girne'de bazı marketler vatandaşların ateşlerini ölçüp, plastik eldiven dağıttıktan sonra makete girişine izin verdi.

Dünyada 8 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını sonrası KKTC'de önlemler arttırılıyor. Girne'de alınan önlemler kapsamında, bazı marketler müşterilerini ateş ölçer ile kontrol ettikten sonra plastik eldiven ile markete giriş yapmasına izin veriyor. Vatandaşlar ise yaşanan belirsiz durumdan rahatsız, kaygılı olduğunu dile getiriyor.

Market yetkilisi, "Bu uygulamayı marketlerdeki olası hastalığın yayılmasını engellemek için yapıyoruz. Ayrıca her kapanışta ise marketi korona virüsüne karşı genel temizlik ve ilaçlamalarını da düzenli yapıyoruz" dedi.

Osman Sert, "Hiç panik yapmayalım. Türk milleti olarak panik yapıyoruz, Bir şey yok. Her şey güzel olacak" dedi.

Süleyman İnandım ise "Bu durum 10 gün daha devam etse KKTC biter. Kıbrıs çürür ne yapacağımızı bilemiyoruz" ifadesini kullandı.

KKTC'li Mahmut Bayram ise "Gerçekten biter başka bir ilerleme Kıbrıs'ta söz konusu olmaz. Dünyada Türkiye ve Kıbrıs olarak bir numarayız daha da iyi olacak inşallah" açıklamasını yaptı.

KKTC'de market, eczaneler ile benzin istasyonları hariç mağaza ve dükkanların kapatılması kararı alındı.

- Girne'de vatandaşların ateş ölçümünün ardından markete girişine izin veriliyor

Kıbrıs, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:35 Kaynak: İHA

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