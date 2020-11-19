Girne ve Hatay kardeş şehir oluyor - Son Dakika

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Belediye Meclisinin kararıyla Hatay ile Girne kardeş şehir oluyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, yaptığı açıklamada, Akdeniz'in iki önemli kenti, iki kardeş ülkenin yakın komşusu Hatay ile Girne'nin kardeş şehir olması için son adımlarının atıldığını belirtti.

Aralık ayı içinde Kıbrıs'ı ziyaret edeceğini ve birtakım temaslarda bulunacağını söyleyen Başkan Savaş, "Hatay ile Girne'nin kardeş şehir olmasından dolayı çok memnunum. İki belediyemizin meclisinde de gerekli karar çıktı. Sadece imzaların atılması kaldı. İnşallah aralık ayında hem yeni seçilen cumhurbaşkanımızı, başbakanımızı, meclis başkanımızı, ticaret odası başkanımızı ziyaret eder hem de Girne ile şehrimiz arasındaki kardeşlik anlaşmasını imzalarız" dedi.

2020 Ocak ayında Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan karar ile atılan ilk adımlar, 3 Kasım tarihinde yapılan Girne Belediye Meclisi toplantısında alınan karar ile somutlaştı. - HATAY