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Gloria Bell Filmi

1 saat önce

Gloria Bell filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Gloria Bell filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Kocasından boşanmış, dul bir kadın olan Gloria Bell 50'li yaşlarındadır. Ancak bir anneanne olmaktan daha etkin bir hayatı hedefleyen Gloria gündüzlerini ofisinde çalışarak geçirir. Akşam olduğunda ise kendini dans pistine bırakır. Özgür ruhlu bir kadın olan Gloria’nın hayatı, dışarı çıktığı bir gece Arnold adında bir adamla tanışması ile bambaşka bir hal alır. Aşkın büyülü heyecanını yeniden hissetmeye başlayan Gloria, kendisini flört, aile, kimlik karmaşası içerinden beklenmedik bir romantizm içerisinde bulur. İlk başta her şey çok güzel gitse de zamanla hayatının ikiye bölünmüş olduğunu fark eder. Bir yandan kendi yetişkin çocukları, bir yandan Arnold’un üzerinde hala çok güçlü bir baskıları olan eski eşi ve yetişkin kızları arasında kalan Gloria, geçmişten nasıl kurtulacağını bilemediği gibi nasıl ilerleyebileceğini de çözememektedir. Tek bildiği şey, kendi hayatının yönünü kendi belirlemek zorundadır.

Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu Julianne Moore’un Gloria karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Muhteşem Kadın filmi ile En İyi Yabancı Dilde Film Oscar ödülü kazanan Şilili yönetmen Sebastián Lelio oturuyor. Filmin kadrosunda John Turturro, Michael Cera, Jeanne Tripplehorn, Brad Garrett, Holland Taylor gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Sebastián Lelio
Senaryo: Sebastián Lelio , Alice Johnson Boher, Gonzalo Maza
Oyuncular: Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett, Holland Taylor, Jeanne Tripplehorn, Rita Wilson, Chris Mulkey, Cassi Thomson, Tyson Ritter, Jesse Erwin, Chopper Bernet, Gerard Sanders, Sam Behrens, Roberta Hanlen, Sean Astin, Francisco Rodriguez, Barbara Sukowa, Jenica Bergere, Alanna Ubach, Vania Tsvetkova, Sarah Lowe, Jeff Leibow, Derrick Redford, Marietta Melrose, Joshua Kingdon, Aileen Burdock, Katrina Currow, Corinna Harney
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Gloria Bell
Yapımcı Firma: FilmNation Entertainment
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: Şili, ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 102 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 19.07.2019

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Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:54 Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Sinema
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