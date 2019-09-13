Gloria cup finalinde cska moskova'nın rakibi anadolu efes
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Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup finalinde CSKA Moskova ile Anadolu Efes karşılaşacak.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 10:33 Kaynak: DHA
'nın Serik ilçesindeki Belek
Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup finalinde CSKA Moskova
ile Anadolu Efes
karşılaşacak.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma
, Anadolu Efes, Galatasaray
Doğa Sigorta
ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova ve Litvanya
ekibi Zalgiris Kaunas
'ın yer aldığı turnuvanın üçüncü gününde TEKSÜT Bandırma, CSKA Moskova'ya 87-84 mağlup olurken; Galatasaray Doğa Sigorta ise Anadolu Efes'i 88-87'lik skorla yendi.
Anadolu Efes ile CSKA Moskova, Gloria Cup finalinde 15 Eylül
Pazar günü saat 18.30'da kozlarını paylaşacak.
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