Göç Fonları %40 Azalıyor

Uluslararası Göç ve Dayanışma Derneği (UGDD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata, dünya genelinde artan çatışma ve krizlerin zorunlu göçü büyüttüğünü, buna karşın göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonların 2024-2025 döneminde yaklaşık yüzde 40 azaldığını söyledi.

UGDD tarafından yürütülen "Türkiye'de Gelecek Dönem Hibe Programlaması için Kapsayıcı İstişareler" başlıklı araştırmanın sonuçları, Ankara'da bir otelde düzenlenen programla paylaşıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, diplomatlar, bakanlık temsilcileri, milletvekilleri ile uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı program, UGDD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Korkutata'nın açılış konuşması ile başladı. Korkutata, göçün insani, sosyal ve ekonomik boyutlarına dikkat çekerek, dünya genelinde artan çatışma ve krizlerin zorunlu göçü büyüttüğünü, buna karşın göç alanında çalışan kurumlara ayrılan uluslararası fonların 2024-2025 döneminde yaklaşık yüzde 40 azaldığını söyledi. Türkiye'nin en fazla göç alan ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Korkutata, "İnsanlar ölüm riskini göze alarak yollara düşüyor. Bu alanda çalışan kurumlar çok hayırlı bir iş yapıyor" ifadelerini kullandı.

Göç alanında faaliyet gösteren kurumlara yönelik uluslararası desteklerin son yıllarda ciddi oranda azaldığını belirten Korkutata, Türkiye'nin milyonlarca göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Programda mülteci yoğunluğunun ve deprem etkisinin yüksek olduğu öncelikli illerde gerçekleştirilen araştırmanın detayları da katılımcılarla paylaşıldı. - ANKARA