Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de "Kadın Buluşmaları" programı - Son Dakika

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de "Kadın Buluşmaları" programı

04.12.2020 12:08
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de düzenlenen "Kadın Buluşmaları" programında göçün en büyük sıkıntısını kadınların yaşadığı dile getirilerek, entegrasyonun önemine dikkat çekildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de düzenlenen "Kadın Buluşmaları" programında göçün en büyük sıkıntısını kadınların yaşadığı dile getirilerek, entegrasyonun önemine dikkat çekildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yabancı ve yerel toplumda kadınların uyum süreçlerine dahil edilerek birlikte yaşam kültürü geliştirmelerine katkı sağlamak adına düzenlenen Kadın Buluşmaları programı bu kez Nevşehir'de yapıldı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi konferans salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, göçün en büyük sıkıntısını kadınların yaşadığını söyledi. Ok, "Erkekler olarak çay içiyoruz, spor yapıyoruz, uyumu hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Bir nebze olsun çocuklarımızı da uyumlaştırıyoruz. Ama kadınımız sosyalleşemiyor. Bu fotoğrafı doğru okuyup çekmemiz lazım. Kadınlarımız evde kalıyor. Halbuki dünyaya gelmemize vesile olan da, karnımızın doymasını sağlayan da, mutlu ve huzurlu olmamızı sağlayan da bizi 'kadın varsa umut, umut varsa yaşam var' sözünü çevreleyen kadınlarımızdır. Göçün bin bir türlü meşakkatini çeken yine kadınlarımızdır" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da konuşmasında entegrasyonun önemine dikkat çekti. Arı, "Ülkemizde bu kadar kardeşimiz var. Hiçbir yabancılık çekmiyorlar. Bir de entegrasyon meleşesi var. Tıpkı bizim insanımızın Avrupa'ya göçüp giden vatandaşlarımız gibi. Asimilasyona hayır ama entegrasyona evet. Biz Avrupa'da entegre olmak zorundayız, buradaki göçmen kardeşlerimiz de bizim içerimizde entegre olmak zorunda. O yüzden tüm kamu kurum kuruluşlarına, merkezi hükümetimize, valiliklerimize, belediyelerimize, göç idaremize çok büyük işler düşüyor. Entegrasyonu kolaylaştıralım" diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, nüfusuna oranla en fazla oranla yardım yapan ülkenin Türkiye olduğunu belirtti. Açıkgöz, "Kendini medeni sanan, kendi menfaatleri olursa medeni olduğunu iddia eden Avrupalılara bu misafirlerimize, bu kardeşlerimize Cumhurbaşkanımız önderliğinde kapılarını açtı, ekmeğini böldü ve bölmeye devam edecek. Çünkü biz gerçekten medeniyetimizin geleneğini yapan bir toplumuz. Bugün dünyada nüfusuna oranla en fazla yardım eden ve yardım kuruluşu olan bir ülkeyiz. Bizim medeniyetimiz, geleneğimiz yıllardır bunu gerektiriyor" şeklinde konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel de Nevşehir'de 20 bin göçmenin bulunduğunu ve il nüfusuna oranla bakıldığı zaman ciddi bir rakama tekabül ettiğini söyledi. Vali Becel, "Nevşehir'de 20 bin göçmen misafir ediyoruz. Nevşehir nüfusuna oranla baktığımız zaman aslında ciddi bir rakama tekabül ediyor. Göçmenler Derinkuyu ve merkez olmak üzere yoğunlaştığı alanlar. ve her alanda varlar. Her alanda çalışıyorlar. Tam bir uyum içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Okullarımızda öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Ziyaret ettiğimiz okulların birçoğunda Türk öğrencilerden çok misafir öğrencilerimizin olduğunu görüyoruz. Eğitim öğretimlerine orada devam ediyorlar. Biz bunu zenginlik olarak algılıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki dünya hepimizin ortak mirasıdır" dedi.

Konuşmaların ardından sergi açan kişilere teşekkür belgesi verildi. - NEVŞEHİR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de Kadın Buluşmaları programı

Nevşehir, Kadın, CEO, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden Nevşehir'de 'Kadın Buluşmaları' programı - Son Dakika


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