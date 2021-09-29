Üye Girişi
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı - Son Dakika

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

29.09.2021 13:05
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı, System.String[]

?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı bugün, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başladı.

?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı bugün, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başladı. Hibrit şekilde gerçekleştirilen çalıştayda Türkiye'nin en büyük sorunlarından 'göç' kavramı, farklı boyutlarıyla ele alınıyor.

Türkiye'nin en büyük sorunlardan olan 'göç' kavramı, düzenlenen 'Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım' çalıştayı ile ele alındı. İki gün sürecek olan çalıştayın ilk oturumu ise bugün İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın kampüsünde başladı. Çalıştayın açılış konuşmasını üniversitenin Türkiye Araştırmaları Merkezi (İAÜTAM) Müdürü Dr. Öğr. Üy. Özgür Tör ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Keskin yaptı. Düzenlenen programda, göçün kavramsal boyutu, göçler tarihi, Suriye ve Afganistan'dan gelen mülteciler, Orta Doğu'daki savaşlar gibi birçok konu ele alınacak. Toplam altı oturum halinde gerçekleştirilecek olan çalıştaya, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden konunun uzmanı akademisyenleri iştirak etti. Etkinlik ayrıca Zoom'dan ve üniversitenin resmi YouTube hesabından da canlı olarak yayınlandı.

TÜRKİYE VE DÜNYADA ÇOK ETKİLİ

Çalıştayı gerçekleştirdikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten İAÜTAM Müdürü Dr. Öğr. Üy. Özgür Tör, göç konusunun Türkiye ve dünyada önemli ve etkili olduğunu söyledi. Bu konuda farklı bilgileri toplayabilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üy. Tör, 'Sahada çeşitli anket çalışmalarımız var. Tüm çalışmalarımızı en son birleştirip daha sonraki akademik programlarda bir araya getirip en iddialı veri tabanını oluşturacağız' diye konuştu.

MİLLİ DÜŞÜNCE İLE İLERLEMELİYİZ

Başka ülkelerden alınan akademik bilgilerin Türkiye'yi başka yöne doğru çevirdiğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Tör, 'Biz yaptığımız araştırma ve çalışmalarda kendi düşüncemiz, milli düşünce üzerinde gitmeliyiz. Bu yüzden bizim yaptığımız çalışmalar çok önemli. Kısacası biz göç konusuna İstanbul ve Ankara'dan bakacağız' dedi.

GEREK KENDİ İNSANIMIZI, GEREKSE GÖÇMENLERİ İNCELEYECEĞİZ

Araştırmalarını yaparken insanları çoklu bakış açısıyla inceleyeceklerini belirten Dr. Öğr. Üy. Tör, güvenlik, psikolojik, sağlık ve sosyolojik açıdan çalışacaklarını söyledi. Türkiye'de göçmen ile olan ilişkilerden Türk insanının göçmenler hakkında ne düşündüğüne kadar incelediklerini ifade eden Dr. Öğr. Üy. Tör çalışmanın faydaları hakkında şunları söyledi:

'Türkiye açısından ne faydalı ne zararlı bunları öğreneceğiz. Bu insanlara nasıl daha iyi bir hayat şartı sunabiliriz, geldikleri bölgede tekrar yaşayabilirler mi gibi çok sayıda sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bu sonuçlara ulaşmada ısrarcı ve kararlıyız.?

İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı
İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı

İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı 13:21 Sergen Yalçın, Vitor Pereira'nın toplantısından kopya mı çekti? Birebir aynı ifadeleri kullandı Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç 12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım? Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler 11:41 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı 11:32 Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda 10:27 Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda

Son Dakika Haberleri
13:24 Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti
13:16 Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler
13:15 Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım
13:06 Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü
12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti Ameliyathanede görev başında ölmek isteyen cerrah, koronavirüs yoğun bakımında hayatını kaybetti         
13:24
Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler Trump'ın eski danışmanından korkutan Taliban senaryosu: Pakistan'ı da alıp 150 nükleer silahı ele geçirebilirler         
13:16
Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü Evinde alkol aldığı 67 yaşındaki adamı, defalarca bıçaklayarak öldürdü         
13:07
Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor         
12:41
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor         
12:02
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde         
11:35
Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü         
11:31
Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor         
10:20
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 13:29:30. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-?Göç Kavramına Çok Boyutlu Yaklaşım? çalıştayı başladı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement