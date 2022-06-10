"Göç Senfonisi-Karanlık Sular" konserinin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika
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"Göç Senfonisi-Karanlık Sular" konserinin dünya prömiyeri yapıldı

10.06.2022 23:30
"Göç Senfonisi-Karanlık Sular" konserinin dünya prömiyeri yapıldı

Müzisyen Fuat Saka'nın Yunan besteci Vangelis Zografos ile yazdığı "Göç Senfonisi-Karanlık Sular" eseri, ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Müzisyen Fuat Saka'nın Yunan besteci Vangelis Zografos ile yazdığı "Göç Senfonisi-Karanlık Sular" eseri, ilk kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığınca düzenlenen konserde, göçle birlikte yaşanan savaşlar, yerinden edilme, açlık, yoksulluk, susuzluk gibi travmalar notalara döküldü.

Usta müzisyen Fuat Saka'nın Yunan sanatçı Ionna Forti ile barış ve kardeşlik şarkıları söylediği konserde, şef Anastasios Symeonidis yönetimindeki Cemal Reşit Rey Senfoni Orkestrası da sahne aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göç ve göçmenlik üzerine konuşma yaptığı konseri, Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker de izledi.

Dünya prömiyeri yapılan konser, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Konserde, sanatçılara, kemençede Zacharias Sypridakis ve kavalda Cihan Yurtçu eşlik etti.

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İmamoglu: 'Sesimiz, Savaş İsteyenlerin Seslerini Bastırsın' İmamoglu: 'Sesimiz, Savaş İsteyenlerin Seslerini Bastırsın' 'Göç Senfonisi'Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de 'Göç Senfonisi'Nin Dünya Prömiyeri Harbiye'de
Kaynak: AA

Fuat Saka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Göç Senfonisi-Karanlık Sular' konserinin dünya prömiyeri yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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