Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği - Son Dakika

Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği

Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde sonbahar temizliği yapılıyor.

Göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı'nda sonbahar temizliği KAYSERİ - Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde sonbahar temizliği yapılıyor. Kayseri'nin Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda sonbahar temizliği başladı. Doğal güzellikleriyle bilinen ve 250'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığında temizlik başladı. Özellikle yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Sindelhöyük Bilgilendirme Merkezi'nde de sonbahar temizliği yapılıyor.

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