İzmir'de, yerel ve ulusal basının göç ve mültecilik alanında bilgilendirilmesi amacıyla "Medya ve Mülteciler Basın Buluşmaları" toplantısı yapıldı. Programda, Türkiye'nin göç ile mücadelesinden ve Avrupa'nın mültecilere karşı olan politikası konuşuldu, Türkiye'nin pek çok noktasından programa basın mensupları katıldı.



Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ve Mülteci Destek Derneği (MUDEM) tarafından, Avrupa Birliğinin(AB) finansal desteğiyle düzenlenen Medya ve Mülteciler Basın Buluşmalarının ikinci toplantısı İzmir'de yapıldı. Göç ve mültecilik alanında yerel ve ulusal basının bilgilendirilmesinin amaçlandığı toplantıya çok sayıda basın mensubu katıldı.



Toplantının açılış konuşmasını yapan SGDD Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, "Mültecilerin toplumumuza ve halkımıza olan uyumu konusunda basın mensuplarına büyük rol düşmektedir. Haberlerde kullanılan dil, konuyla ilgili doğru terminolojiye hakimiyet gibi konular ülkemizin dünyada örnek olan çalışmalarına büyük katkılar sağlayabilecek güçtedir. Konuyla ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarını ve kamu kurumlarını basın mensuplarımızı güncel gelişmelerle ilgili ortak çalışma yürütmesi ve birlikte kurulacak iletişim ülkemizin ve ülkemize sığınan kişilerin lehine olacaktır" dedi.



"Göçü bir kriz olarak kabul ediyorsanız bu hiç durmayacak"



Kavlak'ın ardından kürsüye gelen İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok da "İnsan olma hasabiyle hepimiz birer göçmeniz. Tam da bugünlerde insanlık göçüyor. Bizim bütün çabamız bunu durdurmak. Bugüne kadar da bu sınavı çok iyi verdiğimize de inanıyorum. Göçü bir kriz olarak kabul ediyorsanız bu hiç durmayacak ve bitmeyecek. Tarih boyunca bu yolculuk devam ediyor ve bugünlerde artmış vaziyette. Bu yolculuk nasıl dursun ki? Özellikle gönül coğrafyası olarak tabir ettiğimiz etrafımızdaki coğrafya olmak üzere savaşlar, paylaşımsızlık maalesef insanın yerinde ve yurdundan edilmesi için gerekli ve yeterli sebepler. Öyle bir tufan ki bu; dünyanın hiçbir ülkesinin etkilenmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin göç politikası



Avrupa'nın ve batının iki yüzü var. Birincisi; ortaya koymuş olunan bir felsefesi var. Bunun dışında da batının kanlı ve karşılık bir eli ve hesabı var. Silah satmaya çalışıyor, ilaç satmaya çalışıyor, teknoloji satmaya çalışıyor. Bunun neticesi olarak bu coğrafyadan maalesef kan, gözyaşı, çile ve ızdırap eksik olmuyor. Batı medeniyeti, kanlı ve karışık elini bu coğrafyadan çekerse bu coğrafyanın zenginlikleri bu coğrafyanın çocuklarına yeter de artar. Onları da besleriz, onlarla da paylaşırız. Türk tarihinde hiçbir zaman paylaşmaktan korkmamış ve çekinmemiştir. Geçmişte yaptık bugün de yaparız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün unsurları bir iradeye dayanarak göç politikalarını akılla, bilimle mantıkla yürütüyor ve yönetiyorlar. Hiçbir şeyi eksik etmiyoruz, kapasitemiz çok yüksek" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından SGDD Mülteci Çocuk Korosu, sahneye çıkarak konser verdi. Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da katıldı. Daha önce Ankara'da yapılan toplantıya 150'yi aşkın basın mensubu katılmıştı. Toplantı İzmir'in ardından önce Van'da sonra yine Ankara'da organize edilecek. - İZMİR