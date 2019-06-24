Son Dakika Haberleri: "Godot'u Beklerken'i Beklerken" sanatseverlerle buluşacak
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"Godot'u Beklerken'i Beklerken" sanatseverlerle buluşacak

49 dakika önce

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da "Godot'u Beklerken'i Beklerken" adlı oyun sahnelenecek.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro" uygulaması kapsamında bu hafta Ankara'da "Godot'u Beklerken'i Beklerken" adlı oyun sahnelenecek.
DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için hayata geçirilen "nöbetçi tiyatro"da sona gelindi.
Proje kapsamında şimdiye kadar Antalya DT'nin "Dördüncü Ay", Trabzon DT'nin "Ben Ödüyorum", İzmir DT'nin "Kaşıkçılar" ve Bursa DT'nin "Akide Şekeri" adlı oyunları sahnelendi.
Projenin son haftasında ise Antalya Devlet Tiyatrosunun sahnelediği "Godot'u Beklerken'i Beklerken", yarın Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.
Dave Hanson'un yazıp Ekin Tunçay Turan'ın çevirisini yaptığı ve İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in "Godot'yu Beklerken" oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıkları yer alıyor.
Dekor tasarımı Murat Gülmez'e, kostüm tasarımı Funda Çebi'ye, ışık tasarımı Halit Akgül'e ve müzikleri Ali Erel'e ait olan "Godot'u Beklerken'i Beklerken", 25-29 Haziran'da her akşam saat 18.00'de Küçük Tiyatro Sahnesi'nde izlenebilecek.
"Nöbetçi tiyatro" projesinin bu hafta sona ermesinin ardından 2019-2020 tiyatro sezonu ağustosta başlayacak provalarla yeniden açılacak.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:38 Kaynak: AA
Ankara, Devlet Tiyatroları, Kültür Sanat
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