Gökbel ve Kalemli'den Başkan Çelik'e Tam Destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 31 Mart seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerine başladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 31 Mart seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerine başladı. Gökbel ve Kalemli mahallelerini ziyaret eden Başkan Çelik, Cumhur ittifakı için vatandaşlardan destek istedi.



31 Mart seçimleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Gökbel ve Kalemli mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Çelik'e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanvekili Mustafa Zeybek, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Başkan Çelik gittiği her iki mahallede de vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.



Mahalle ziyaretlerini Gökbel ve Kalemli mahallelerinden başlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, "5 yıllık görevimizin sonucunda bugün milletimizin karşısına çıktığımda alnım ak ve başım dik bir şekilde hesap verebiliyorum. 5 yıllık süre içerisinde yüzümüzü kızartacak başımızı öne eğdirecek bir yanlışın içerisinde olmadık. Milletin emanetini namusumuz bildik sahip çıktık. Kendi şahsi işimizde göstermediğiniz hassasiyeti ve titizliği kamunun kaynaklarını kullanırken gösterdik. Manisa tarihinde bir ilke imza attık. 3 bin 550 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık. Bu şehir kurulduğundan beri böyle bir rakam hiçbir dönemde yapılmadı. Bugün buradan yeni bir çalışmada müjdesini de vermek istiyorum. İnşallah yeni dönemde Rabbim nasip ederse soğuk asfalt şantiyemizi kuruyoruz. Ova yollarında ana arterlerden başlamak üzere her yıl 100 kilometreyi de soğuk asfalt yaparak çıtayı bir adım daha yukarı çıkaracağız. Bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Bizler Cumhur İttifakının adayları olarak Büyükşehir Belediyesinde Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Şehzadeler'de şahsıma sizlerden destek istiyoruz. İnşallah bu süre içerisinde yapacağımız çalışma ile Manisa'da büyükşehir ve 17 ilçede Cumhur İttifakını başarılı kılacağız" dedi. - MANİSA

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