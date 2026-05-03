Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi

Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi
03.05.2026 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanatçı Gökçe Deniz İber’in “Aynı Dünyanın İçinde” adlı sergisi İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Algı, duygu ve düşünce temaları üzerinden şekillenen sergi, izleyiciyi aynı dünyada farklı gerçeklikleri sorgulamaya davet ediyor. 45 eserden oluşan seçki, 3 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Gökçe Deniz İber’in illüstrasyon çalışmalarından oluşan “Aynı Dünyanın İçinde” adlı sergisi, İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Eski bir tütün deposundan dönüştürülen Art Venue İzmir’de (AVİ) açılan sergi, izleyiciyi algı, gerçeklik ve içsel yolculuk temaları üzerinden düşünmeye davet ediyor. Açılışta yoğun ilgi gören sergi, sanatçının özgün anlatım diliyle dikkat çekiyor.

Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi

AYNI DÜNYADA FARKLI GERÇEKLİKLERİ SORGULAYAN SERGİ

Küratörlüğünü Kelemet Çiğdem Türk’ün üstlendiği sergide toplam 45 eser yer alıyor. “Yeniden Doğuş”, “Athena ve Zeus”, “Masumiyet Oyunu”, “Gözünü Kaybeden Hermes” ve “Robotik Kurgu” gibi çalışmalar, serginin öne çıkan parçaları arasında bulunuyor.

Pop-art ve optik sanatın dinamiklerini kişisel üslubuyla harmanlayan Gökçe Deniz İber, eserlerinde izleyiciyi tek bir gerçeklik algısına bağlı kalmamaya davet ediyor. Sergi, “Aynı dünyanın içinde gerçekten aynı şeyi mi görüyoruz?” sorusunu merkezine alarak, farklı bakış açılarını görünür kılıyor.

Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi

SANATÇIDAN İÇSEL YOLCULUK VE DÜŞÜNSEL ANLATIM

İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan İber, eserlerinin kendi iç dünyasının bir yansıması olduğunu ifade etti. “Her bir eser, benim için ayrı bir hikaye ve yolculuk” diyen sanatçı, çalışmalarında duygularını ve hayallerini görsel bir dile dönüştürdüğünü belirtti.

İber, illüstrasyonu yalnızca bir anlatım aracı olarak görmediğini vurgulayarak, çizimi bir düşünme alanı olarak ele aldığını dile getirdi. Eserlerinde tekrar eden imgeler, semboller ve detaylar aracılığıyla izleyiciyi alışılmışın dışında bir bakış açısına yönlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi

SERGİ 3 HAZİRAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Art Venue İzmir’de açılan sergi, 3 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi alanında yer alan metinler ve mekânsal düzenleme, ziyaretçiyi yönlendirmek yerine sürecin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Sanatseverleri bu deneyime davet eden İber, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, izleyicilerin eserlerle kendi algı süreçlerini yeniden keşfetmelerini amaçladığını ifade etti.

Haber: Fulya Omaç

Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Sanat Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikalık yarışma olay Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti 3 dakikalık yarışma olay! Acıya dayanamadı, itfaiye köpükle müdahale etti
Porto, bu akşam Alverca’yı yenerse şampiyon olacak Porto, bu akşam Alverca'yı yenerse şampiyon olacak
İran savaşı havacılığı vurdu ABD’li şirket iflas etti İran savaşı havacılığı vurdu! ABD'li şirket iflas etti
İstanbul’da 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınan 580 kişi serbest bırakıldı
Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu’nun mesajı okunurken kavga çıktı İşte o anlar Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde İmamoğlu'nun mesajı okunurken kavga çıktı! İşte o anlar
Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti Kapıdaki davetsiz misafir: Kamera her anını saniye saniye kaydetti
Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer Trump bu sözleri Somali için söyledi: Pis, kirli, iğrenç ve korkunç bir yer
Yayını gölgede bırakan kıyafet RTÜK sorusu olay oldu Yayını gölgede bırakan kıyafet! RTÜK sorusu olay oldu
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim
Amed mi, Erokspor mu 1. Lig’de düğüm çözülüyor Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor

16:19
Barış Göktürk’ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti
Barış Göktürk'ten dikkat çeken itiraf: Bana ittifak teklif etti
15:23
İsrailli bakanın doğum gününde skandal “urgan“ pastası: Bazen hayaller gerçek olur
İsrailli bakanın doğum gününde skandal "urgan" pastası: Bazen hayaller gerçek olur
15:20
İran’ın para biriminde erime sürüyor Dolar karşısında tarihi dipte
İran'ın para biriminde erime sürüyor! Dolar karşısında tarihi dipte
14:54
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı
14:27
Almina’nın cenazesinde gözyaşları sel oldu Annenin ağıtları yürek dağladı
Almina'nın cenazesinde gözyaşları sel oldu! Annenin ağıtları yürek dağladı
14:22
Mehmetçik’ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
Mehmetçik'ten duygulandıran hareket: Komutanım, montumuzu verelim
13:50
İsrail anlaşmayı onayladı ABD’den iki yeni savaş filosu alıyor
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor
13:30
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
İnsansı robot kontrolden çıktı, festivalde büyük korku yaşandı
13:20
İstanbul’da infial yaratan görüntü 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı
13:03
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, CHP'den ihraç edildi
11:43
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı Bakan Ersoy yanıtladı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2026 16:33:49. #7.12#
SON DAKİKA: Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.