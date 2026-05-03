Gökçe Deniz İber’den “Aynı Dünyanın İçinde” sergisi

Sanatçı Gökçe Deniz İber’in illüstrasyon çalışmalarından oluşan “Aynı Dünyanın İçinde” adlı sergisi, İzmir’de sanatseverlerle buluştu. Eski bir tütün deposundan dönüştürülen Art Venue İzmir’de (AVİ) açılan sergi, izleyiciyi algı, gerçeklik ve içsel yolculuk temaları üzerinden düşünmeye davet ediyor. Açılışta yoğun ilgi gören sergi, sanatçının özgün anlatım diliyle dikkat çekiyor.

AYNI DÜNYADA FARKLI GERÇEKLİKLERİ SORGULAYAN SERGİ

Küratörlüğünü Kelemet Çiğdem Türk’ün üstlendiği sergide toplam 45 eser yer alıyor. “Yeniden Doğuş”, “Athena ve Zeus”, “Masumiyet Oyunu”, “Gözünü Kaybeden Hermes” ve “Robotik Kurgu” gibi çalışmalar, serginin öne çıkan parçaları arasında bulunuyor.

Pop-art ve optik sanatın dinamiklerini kişisel üslubuyla harmanlayan Gökçe Deniz İber, eserlerinde izleyiciyi tek bir gerçeklik algısına bağlı kalmamaya davet ediyor. Sergi, “Aynı dünyanın içinde gerçekten aynı şeyi mi görüyoruz?” sorusunu merkezine alarak, farklı bakış açılarını görünür kılıyor.

SANATÇIDAN İÇSEL YOLCULUK VE DÜŞÜNSEL ANLATIM

İlk kişisel sergisini açmanın heyecanını yaşayan İber, eserlerinin kendi iç dünyasının bir yansıması olduğunu ifade etti. “Her bir eser, benim için ayrı bir hikaye ve yolculuk” diyen sanatçı, çalışmalarında duygularını ve hayallerini görsel bir dile dönüştürdüğünü belirtti.

İber, illüstrasyonu yalnızca bir anlatım aracı olarak görmediğini vurgulayarak, çizimi bir düşünme alanı olarak ele aldığını dile getirdi. Eserlerinde tekrar eden imgeler, semboller ve detaylar aracılığıyla izleyiciyi alışılmışın dışında bir bakış açısına yönlendirmeyi amaçladığını söyledi.

SERGİ 3 HAZİRAN’A KADAR ZİYARETE AÇIK

Art Venue İzmir’de açılan sergi, 3 Haziran 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Sergi alanında yer alan metinler ve mekânsal düzenleme, ziyaretçiyi yönlendirmek yerine sürecin aktif bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.

Sanatseverleri bu deneyime davet eden İber, serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, izleyicilerin eserlerle kendi algı süreçlerini yeniden keşfetmelerini amaçladığını ifade etti.

Haber: Fulya Omaç