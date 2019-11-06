Son Dakika Haberleri: Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali
Son Dakika Güncel Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali

Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali

7 saat önce

ÇANAKKALE'de Gökçeada-Kabatepe arasındaki tarifeli feribot seferlerinden biri, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında lodos nedeniyle sefer iptali, System.String[]

ÇANAKKALE'de Gökçeada-Kabatepe arasındaki tarifeli feribot seferlerinden biri, kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki kuvvelli lodos fırtınası nedeniyle Boğaz ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada'dan saat 13.00, Kabatepe'den da saat 15.00 seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Boğaz hattındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.


Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:42 Kaynak: DHA
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