Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

21.03.2022 11:37

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Feribotla seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Gestaş'ın internet sitesinden, kalkacak feribotların saatlerini öğrenebilecek. Tariflerin 1 hafta sonra eski sistemine döneceği öğrenildi.

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale, Bozcaada, Gökçeada, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika


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