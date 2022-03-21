Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'de, Bozcaada ve Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Bugün, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe- Gökçeada hattındaki tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından 1 hafta ücretsiz olması nedeniyle boğaz hattındaki feribot seferlerinde yeniden düzenleme yapıldı. Feribotla seyahat etmek isteyen vatandaşlar, Gestaş'ın internet sitesinden, kalkacak feribotların saatlerini öğrenebilecek. Tariflerin 1 hafta sonra eski sistemine döneceği öğrenildi.