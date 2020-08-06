Gökhan Gönül, Başkan Koç ile görüşmek için stada geldi

Mert Hakan Yandaş transferini açıklayan Fenerbahçe, Gökhan Gönül transferini de bitirmeye hazırlanıyor. Kulüp binasına gelen Gönül, sarı-lacivertli yöneticilerle görüşme halinde.

Fenebahçe, transferde sıcak saatler yaşıyor. Geçtiğimiz sezon Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş transferini gün içinde açıklayan sarı-lacivertliler, uzun zamandır temas halinde bulunduğu Gökhan Gönül transferini de bitirmek üzere. Sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda eden tecrübeli oyuncu, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmek için Ülker Stadı'na geldi. Stat etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Başkan Ali Koç'un ofisinin bulunduğu stat bölümünde yer alan otoparkın kepenklerinin kapatılması da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Kulübü'nün, Gökhan Gönül transferinde son pürüzleri de gidermesinin ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor. - İSTANBUL