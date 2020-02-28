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Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak zulüm geldi
10 dakika önce
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Gökhan Gönül, "Hain ve kalleşçe saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu maçı inanın oynamak zulüm geldi. Herkes çok üzgün" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:18
Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maç sonunda Beşiktaş'ın deneyimli oyuncusu Gökhan Gönül yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"
Gökhan, "Hain ve kalleşçe saldırıda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Futbol insanları bir araya getiren eğlence sektörü. Bu maçı inanın oynamak zulüm geldi. Herkes çok üzgün. Tabi ki işimizi yapmak zorundayız. İçeride arkadaşlarım çok üzgündü. Tabi işimizi yapmamız gerekiyordu. Az pozisyon verip, yine bir gol yeme hastalığımız devam etti. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Başka da konuşmak istemiyorum" dedi.
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