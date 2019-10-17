Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre'nin hedefi milli takım
Son Dakika Spor Gökhan Töre'nin hedefi milli takım

Gökhan Töre'nin hedefi milli takım

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre, tekrar milli takıma dönmek için çalışacağını söyledi.

Gökhan Töre'nin hedefi milli takım, System.String[]

BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcu Gökhan Töre, tekrar milli takıma dönmek için çalışacağını söyledi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 21 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sürdürdü.

Uzun süren sakatlığının ardından takımla antrenmanlara başlayan Gökhan Töre, gazetecilere yaptığı açıklamada, takımda her şeyin iyi gittiğini, morallerin yüksek olduğunu ifade etti.

Ligin ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanmasının ardından yeniden takımla antrenmana başladığını belirten Gökhan Töre, "İttifak Holding Konyaspor maçına hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle İttifak Holding Konyaspor maçında kadroda olacağım. BtcTurk Yeni Malatyaspor için elimden gelen her şeyi yapacağım. Türk halkının benden beklentisi çok büyük, elimden gelen her şeyi yaparak tekrar milli takıma dönmeye çalışacağım." diye konuştu.

Sakatlığın geride kaldığını dile getiren Gökhan, "Eskisinden daha iyim ve eskisinden daha iyi şekilde döndüm. İttifak Holding Konyaspor maçında hocamız bana görev verirse ben hazırım. " değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin milli takımla ilgili sorularını yanıtlayan Gökhan Töre, "Kalbim ve ruhum her zaman milli takımla. Oynasam da oynamasam da o ay-yıldızlı bayrağı her zaman göğsümde taşıdım ve taşımaya devam edeceğim. Mücadelemi bırakmayacağım. Öncelikle milli takımı ve Şenol Güneş'i tebrik ediyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Avrupa Kupası'na katılmayı başardılar." şeklinde konuştu.

Batı Çalışma Grubu, İttifak Holding, Gökhan Töre, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alman basınından, asker selamı vermeyen Kaan Ayhan ve Kenan Karaman Milli Takım'dan atılabilir iddiası
Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan, transfer ve ırkçılıkla ilgili sürpriz itiraf! Şenol Güneş ve Abdullah Avcı görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:06:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökhan Töre'nin hedefi milli takım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]