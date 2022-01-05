Gökkız ve Kuyruklu Çiğdem 30 yıl sonra ilk defa görüntülendi - Son Dakika

1993 yılında keşfedilip kayıt altına alınan ve sonradan kayıp tür olarak literatüre geçen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) 30 yıl sonra Kayseri'de görüntülendi.

2021 yılı içerisinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli Uğur Kara ve araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından Yahyalı ilçesinde gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesine gönderildi. Fotoğraflarda yer alan bitkilerin 30 yıldır gözlemlenemeyen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) olduğu kurum tarafından bilimsel olarak teyit edildi. Bu nadide çiçeklerin popülasyonunun devamlılığının ve türünün tehditlere karşı güvenliği için gerekli çalışmaların Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılacağı bildirildi.

Taksonları inceleyen araştırmacıların bazı botanik bahçelerine vermiş olduğu tohumlar dışında canlı bir örneğine bugüne kadar hiç rastlanmadığı belirtildi.

(İHA)