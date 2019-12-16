Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız' - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız' - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız'

6 saat önce

Gümüşdağ hakkında son dönemde Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Arda Turan ile ilgili olarak: "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir.

Göksel Gümüşdağ: 'Arda G.Saray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız', System.String[]

Gümüşdağ hakkında son dönemde Galatasaray'a transfer olacağı şeklinde haberler çıkan Arda Turan ile ilgili olarak: "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım." dedi.


Göksel Gümüşda, Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da 'Önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini ve bunu anlayışla karşıladıklarını sözlerine ekledi.


Arda Turan'ın eski takımı Barcelona, La Liga'da Real Sociedad ile 2-2 berabere kaldı...


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:43 
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