Gökyüzünde beş gezegen bir arada görülebilecek - Son Dakika
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Gökyüzünde beş gezegen bir arada görülebilecek

03.06.2022 11:09
Gökyüzünde beş gezegen bir arada görülebilecek

Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği bildirildi.

Güneş sistemine ait beş parlak gezegenin özel bir hizalanmayla bu sabahtan itibaren gökyüzünde aynı anda çıplak gözle görülebileceği bildirildi.

Daily Mail sitesinin haberine göre bugün, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn, kuzey yarımküreden bakıldığında güneşten uzaklıklarına göre sıralandı.

Gezegenlerin hizalanması haziran boyunca görünür olacak.

Hizalamayı gözlemlemek için en iyi zamanın, Venüs ile Mars arasında bir hilalin görüleceği 24 Haziran olacağı belirtildi.

Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn parlak gezegenler olarak adlandırılıyor.

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Kaynak: AA

Jüpiter, Güneş, Venüs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökyüzünde beş gezegen bir arada görülebilecek - Son Dakika

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